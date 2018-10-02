Парламент Ирака избрал Бархама Салеха президентом страны

Иракский парламент выбрал бывшего главу правительства Иракского Курдистана Бархама Салеха президентом страны.

Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что в заседании приняли участие 265 депутатов.

На пост главы государства претендовали 24 человека, пять кандидатов взяли самоотвод в преддверии заключительного голосования.