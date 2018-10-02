В Госдуме отреагировали на заявление генсека НАТО о «нарушениях» Договора РСМД

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы «нарушает» положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Россия выполняет все положения договора РСМД и РСМД 2, в отличие от многих стран блока НАТО, в частности Соединённых Штатов. Мы соблюдаем при этом все нормы международного права», — сказал депутат.

Швыткин также отметил, что блок НАТО проводит агрессивную политику в отношении России.

В августе Швыткин в беседе с НСН оценил решение Вашингтона ограничить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.

Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерен обсудить на встрече в НАТО ситуацию, связанную с якобы разработкой Россией ракет нового типа.