В Госдуме отреагировали на заявление генсека НАТО о «нарушениях» Договора РСМД
- РИА Новости
«Россия выполняет все положения договора РСМД и РСМД 2, в отличие от многих стран блока НАТО, в частности Соединённых Штатов. Мы соблюдаем при этом все нормы международного права», — сказал депутат.
Швыткин также отметил, что блок НАТО проводит агрессивную политику в отношении России.
В августе Швыткин в беседе с НСН оценил решение Вашингтона ограничить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.
Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерен обсудить на встрече в НАТО ситуацию, связанную с якобы разработкой Россией ракет нового типа.