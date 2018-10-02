МИД: Россия ответит на усиление присутствия НАТО на севере Норвегии

Россия предпримет ответные меры на усиление присутствия НАТО на севере Норвегии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что Норвегия предприняла ряд недружественных шагов, в том числе согласилась на удвоение уже размещённого в стране контингента американской морской пехоты до 700 человек.

Также, как указала Захарова, речь идёт о расширении географии размещения на север и проведении в конце октября вблизи от российских границ самых масштабных за всю норвежскую историю военных учений НАТО с участием свыше 40 тыс. человек из более 30 стран.

«Негативной новацией стали и анонсированные планы дислоцирования в северной Норвегии 800 британских военнослужащих. Каким бы словесным камуфляжем не прикрывались такие решения… факт остаётся фактом – ведущие страны НАТО наращивают военное присутствие в регионе, непосредственно граничащем с Россией», — добавила она.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия неизбежно ведут к «дестабилизации военно-политической ситуации на Севере, росту напряжённости и подрывают устои российско-норвежских отношений».

«Все эти натовские приготовления не могут быть проигнорированы и Российской Федерацией будут предприняты необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности», — заявила она.

Комментарий Марии Захаровой размещён на сайте Министерства иностранных дел России.

Ранее Захарова заявила, что намеченная на осень серия крупных учений стран НАТО вблизи российских границ вызывает обеспокоенность.

На октябрь — ноябрь в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооружённых сил альянса.