В Кремле рассказали о переговорах Путина и Вучича

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Российский лидер Владимир Путин пообщается с президентом Сербии Александром Вучичем за рабочим завтраком. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Вучича
  • РИА Новости

«Они будут общаться в достаточно узком составе, в том числе предусматривается общение с глазу на глаз. Это будет и просто общение, и они продолжат за рабочим завтраком, ещё раз повторяю, в рамках рабочего визита Вучича в Российскую Федерацию», — сказал он.

Ранее стало известно, что Путин 2 октября проведёт встречу с президентом Сербии

Вучич заявлял о намерении обсудить с Путиным ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.

29 сентября Вучич приказал привести Вооружённые силы Сербии в состояние боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе».

Позднее косовский спецназ покинул регион.

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