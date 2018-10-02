В Кремле рассказали о переговорах Путина и Вучича

Российский лидер Владимир Путин пообщается с президентом Сербии Александром Вучичем за рабочим завтраком. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они будут общаться в достаточно узком составе, в том числе предусматривается общение с глазу на глаз. Это будет и просто общение, и они продолжат за рабочим завтраком, ещё раз повторяю, в рамках рабочего визита Вучича в Российскую Федерацию», — сказал он.

Ранее стало известно, что Путин 2 октября проведёт встречу с президентом Сербии.

Вучич заявлял о намерении обсудить с Путиным ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.

29 сентября Вучич приказал привести Вооружённые силы Сербии в состояние боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе».

Позднее косовский спецназ покинул регион.