В Южной Корее ожидают визита Ким Чен Ына до конца 2018 года

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Посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Сеул до конца года. Об этом информирует ТАСС. 
В Южной Корее ожидают визита Ким Чен Ына до конца 2018 года
  • Reuters

«Если ситуация не изменится и в межкорейских отношениях не произойдут радикальные изменения, Ким Чен Ын может посетить Сеул до конца этого года», — сообщил У Юн Гын.

Кроме того, в Южной Корее ожидают, что первое заседание совместной с КНДР военной комиссии пройдёт также до конца года.

Ранее председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик рассказал о планах северокорейского лидера посетить столицу Южной Кореи в декабре.

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