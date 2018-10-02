В Южной Корее ожидают визита Ким Чен Ына до конца 2018 года

Посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Сеул до конца года. Об этом информирует ТАСС.

«Если ситуация не изменится и в межкорейских отношениях не произойдут радикальные изменения, Ким Чен Ын может посетить Сеул до конца этого года», — сообщил У Юн Гын.

Кроме того, в Южной Корее ожидают, что первое заседание совместной с КНДР военной комиссии пройдёт также до конца года.

Ранее председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик рассказал о планах северокорейского лидера посетить столицу Южной Кореи в декабре.