Ким Чен Ын намерен приехать в Сеул в декабре

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Председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик рассказал о планах главы КНДР Ким Чен Ына посетить Сеул в декабре.
Ким Чен Ын намерен приехать в Сеул в декабре
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Об этом сообщает «Рёнхап».

«Председатель Ким Чен Ын заявил, что он посетит Сеул в декабре», — заявил Сон Гён Сик.

Агентство уточняет, что Сон Гён Сик был одним из членов южнокорейской делегации, которая сопровождала президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во время визита в КНДР.

Ранее Госдеп США поздравил КНДР и Южную Корею с успешным проведением межкорейского саммита.

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.

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