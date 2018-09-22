Ким Чен Ын намерен приехать в Сеул в декабре
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Об этом сообщает «Рёнхап».
«Председатель Ким Чен Ын заявил, что он посетит Сеул в декабре», — заявил Сон Гён Сик.
Агентство уточняет, что Сон Гён Сик был одним из членов южнокорейской делегации, которая сопровождала президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во время визита в КНДР.
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