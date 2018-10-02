Минобороны России: погранпереход на границе Сирии и Израиля готов к открытию

Пограничный переход «Кунейтра» между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны.

Об этом заявил заместитель командующего группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

«Пограничный переход готов к открытию, готов начать функционировать. Этому предшествовала большая работа, которую провели вооружённые силы Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна готова открыть единственный официальный пограничный переход своей границы с Сирией — «Кунейтра».