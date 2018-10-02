Минобороны России: погранпереход на границе Сирии и Израиля готов к открытию

Короткая ссылка
Пограничный переход «Кунейтра» между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны.

Об этом заявил заместитель командующего группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

«Пограничный переход готов к открытию, готов начать функционировать. Этому предшествовала большая работа, которую провели вооружённые силы Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна готова открыть единственный официальный пограничный переход своей границы с Сирией — «Кунейтра».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить