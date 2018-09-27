Израиль готов открыть единственный погранпереход на границе с Сирией

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна готова открыть единственный официальный пограничный переход своей границы с Сирией — «Кунейтра».

«Мы видим, что на противоположной стороне границы присутствуют сирийские полицейские и таможенники, ведутся работы, проходят патрули российской военной полиции… Мы готовы вернуть жизнь в нормальное русло», — приводит РИА Новости слова Либермана.

Он отметил, что Израиль готов открыть переход, и добавил, что «мяч на сирийской стороне».

14 сентября силы обороны Израиля объявили, что закрыли программу по гуманитарной помощи, которую страна предоставляла сирийским гражданам вблизи границы.