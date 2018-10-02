Президент Македонии назвал явку на референдуме показателем воли граждан страны

Граждане Македонии отвергли референдум о переименовании страны, низкая явка стала показателем воли народа. Об этом заявил президент Македонии Георге Иванов.

«На вчерашнем референдуме народ отверг Преспанский договор. Не голосуя, народ чётко высказался против поспешного, навязанного и вредоносного решения без предварительно достигнутого национального консенсуса», — приводит слова президента a1on.mk.

Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.

По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 666 743 человека, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из них 91,46% выступили за соглашение Скопье и Афин, а 6,56% — против.