Президент Македонии назвал явку на референдуме показателем воли граждан страны
«На вчерашнем референдуме народ отверг Преспанский договор. Не голосуя, народ чётко высказался против поспешного, навязанного и вредоносного решения без предварительно достигнутого национального консенсуса», — приводит слова президента a1on.mk.
Ранее стало известно, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.
По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 666 743 человека, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из них 91,46% выступили за соглашение Скопье и Афин, а 6,56% — против.