Власти ЕС могут оштрафовать Facebook на сумму до $1,6 млрд

Власти Европейского союза могут оштрафовать американскую компанию Facebook на сумму до $1,6 млрд за возможное нарушение Общего регламента по защите данных, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, нарушение может быть связано с «уязвимостью», из-за которой пострадали 50 млн владельцев аккаунтов в социальной сети.

В соответствии с регламентом, компании, которые не принимают достаточные меры для защиты данных своих пользователей, рискуют получить штраф в размере $23 млн, или 4% от годового дохода компании за предыдущий год.

Таким образом, максимальный штраф, с которым рискует столкнуться Facebook, составит $1,63 млрд, пишет журнал.

Ранее в Facebook рассказали о затрагивающей 50 млн аккаунтов «уязвимости».

В августе сообщалось, что Facebook с марта заблокировала более 400 приложений из-за опасений, связанных с утечкой данных владельцев аккаунтов.