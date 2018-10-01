Власти ЕС могут оштрафовать Facebook на сумму до $1,6 млрд
Как отмечает издание, нарушение может быть связано с «уязвимостью», из-за которой пострадали 50 млн владельцев аккаунтов в социальной сети.
В соответствии с регламентом, компании, которые не принимают достаточные меры для защиты данных своих пользователей, рискуют получить штраф в размере $23 млн, или 4% от годового дохода компании за предыдущий год.
Таким образом, максимальный штраф, с которым рискует столкнуться Facebook, составит $1,63 млрд, пишет журнал.
Ранее в Facebook рассказали о затрагивающей 50 млн аккаунтов «уязвимости».
В августе сообщалось, что Facebook с марта заблокировала более 400 приложений из-за опасений, связанных с утечкой данных владельцев аккаунтов.