Трамп заявил, что Китай «ещё не готов к переговорам»
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«Китай хочет переговоров, а я сказал, что ещё рано вести переговоры, мы не можем, потому что они не готовы», — сказал Трамп, выступая перед журналистами.
По его словам, «быстро это не делается», так как Китай «долгое время обдирал США».
«Я не виню Китай, я виню наше руководство за то, что они позволили этому случиться», — отметил американский лидер.
18 сентября США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая.
Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал торговое противостояние США и Китая.