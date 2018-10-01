Трамп заявил, что Китай «ещё не готов к переговорам»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «ещё не готов к переговорам» и что в сложившейся ситуации виновато не китайское руководство, а американское.
Трамп заявил, что Китай «ещё не готов к переговорам»
  • Reuters

«Китай хочет переговоров, а я сказал, что ещё рано вести переговоры, мы не можем, потому что они не готовы», — сказал Трамп, выступая перед журналистами.

По его словам, «быстро это не делается», так как Китай «долгое время обдирал США».

«Я не виню Китай, я виню наше руководство за то, что они позволили этому случиться», — отметил американский лидер.

18 сентября США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая.

Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал торговое противостояние США и Китая.

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