Премьер-министр Республики Сербской рассказала об отношениях с Россией

Премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович в беседе с kp.ru рассказала об отношениях с Россией.

«У нас хорошие отношения с Россией и в политическом, и в экономическом планах. Всё больше наших товаров оказываются на полках в российских магазинах, также приятны контакты, которые существуют в рамках бизнес-сообщества», — заявила она.

Цвиянович рассчитывает, что отношения будут становиться ещё лучше.

Как отметила премьер-министр, Москва занимает очень принципиальную и сбалансированную позицию в вопросе Боснии и Герцеговины.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя на фоне председательства Вены в Евросоюзе.