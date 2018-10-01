Премьер-министр Республики Сербской рассказала об отношениях с Россией

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Премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович в беседе с kp.ru рассказала об отношениях с Россией.
Премьер-министр Республики Сербской рассказала об отношениях с Россией
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«У нас хорошие отношения с Россией и в политическом, и в экономическом планах. Всё больше наших товаров оказываются на полках в российских магазинах, также приятны контакты, которые существуют в рамках бизнес-сообщества», — заявила она.

Цвиянович рассчитывает, что отношения будут становиться ещё лучше.

Как отметила премьер-министр, Москва занимает очень принципиальную и сбалансированную позицию в вопросе Боснии и Герцеговины.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя на фоне председательства Вены в Евросоюзе.

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