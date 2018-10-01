Посол России в Австрии прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя
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«Наши австрийские партнёры открыто заявляют о важности восстановления нормальной атмосферы в отношениях между Москвой и Брюсселем», — сказал дипломат.
По его словам, речь в том числе идёт и о возвращении к полноценному взаимодействию по борьбе с актуальными вызовами и угрозами. Важной темой Любинский также назвал налаживание диалога ЕС с Евразийским экономическим союзом.
«Мы разделяем такой подход и надеемся, что в Евросоюзе возобладает здравый смысл», — подчеркнул посол.
Он добавил, что у курса на конфронтацию нет будущего.
Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц 3 октября посетит с визитом Санкт-Петербург.