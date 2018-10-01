Посол России в Австрии прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя

Короткая ссылка
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в беседе с «Известиями» прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя на фоне председательства Вены в Евросоюзе.
Посол России в Австрии прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Наши австрийские партнёры открыто заявляют о важности восстановления нормальной атмосферы в отношениях между Москвой и Брюсселем», — сказал дипломат.

По его словам, речь в том числе идёт и о возвращении к полноценному взаимодействию по борьбе с актуальными вызовами и угрозами. Важной темой Любинский также назвал налаживание диалога ЕС с Евразийским экономическим союзом.

«Мы разделяем такой подход и надеемся, что в Евросоюзе возобладает здравый смысл», — подчеркнул посол.

Он добавил, что у курса на конфронтацию нет будущего.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц 3 октября посетит с визитом Санкт-Петербург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить