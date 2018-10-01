Посол России в Австрии прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в беседе с «Известиями» прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя на фоне председательства Вены в Евросоюзе.

«Наши австрийские партнёры открыто заявляют о важности восстановления нормальной атмосферы в отношениях между Москвой и Брюсселем», — сказал дипломат.

По его словам, речь в том числе идёт и о возвращении к полноценному взаимодействию по борьбе с актуальными вызовами и угрозами. Важной темой Любинский также назвал налаживание диалога ЕС с Евразийским экономическим союзом.

«Мы разделяем такой подход и надеемся, что в Евросоюзе возобладает здравый смысл», — подчеркнул посол.

Он добавил, что у курса на конфронтацию нет будущего.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц 3 октября посетит с визитом Санкт-Петербург.