Экс-командующий ЧФ оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России

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Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил заявление главы МВД США Райана Зинке о возможности морской блокады России.
Экс-командующий ЧФ оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России
  • © Виталий Тимкив
  • globallookpress.com

По словам Комоедова, это «большущий блеф».

Как напомнил экс-командующий ЧФ, Россия тоже обладает определёнными силами.

В свою очередь, политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с радио Sputnik отметил, что глава американского МВД — это не силовик.

«Он даже к морским делам никакого отношения не имеет. Он управляет, грубо говоря, землёй, а не водой», — пояснил эксперт.

Ранее политолог Игорь Рябов прокомментировал слова Зинке.

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