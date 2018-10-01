Экс-командующий ЧФ оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России
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По словам Комоедова, это «большущий блеф».
Как напомнил экс-командующий ЧФ, Россия тоже обладает определёнными силами.
В свою очередь, политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с радио Sputnik отметил, что глава американского МВД — это не силовик.
«Он даже к морским делам никакого отношения не имеет. Он управляет, грубо говоря, землёй, а не водой», — пояснил эксперт.
Ранее политолог Игорь Рябов прокомментировал слова Зинке.