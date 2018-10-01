Эксперт прокомментировал слова главы МВД США о морской блокаде России

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Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал слова главы МВД США Райана Зинке о возможности морской блокады России.
Эксперт прокомментировал слова главы МВД США о морской блокаде России
  • © U.S. Navy/ Matt Brown

Как отметил эксперт, глава МВД в Соединённых Штатах занимается в основном вопросами охраны окружающей среды и не имеет отношения к вопросам глобальной безопасности и энергоресурсам.

«Но в американской политической традиции каждый политик при должности имеет право произносить любую глупость, какая ему заблагорассудится», — пояснил Рябов.

По его словам, никакая морская блокада в настоящее время невозможна, и все угрозы американского министра беспочвенны.

«Что он подразумевает под блокадой, непонятно», — добавил эксперт.

Ранее экс-главнокомандующий ВМФ адмирал флота Феликс Громов в беседе с НСН оценил заявление Зинке.

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