В Кремле прокомментировали слова экс-главы MI6 о репутации Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-главы MI6 Ричарда Дирлава касательно похода российского лидера Владимира Путина и Тони Блэра в Мариинский театр в 2000 году.
В Кремле прокомментировали слова экс-главы MI6 о репутации Путина
  • Reuters

По словам Дирлава, в MI6 долго обсуждали приглашение Тони Блэру посетить оперу Сергея Прокофьева «Война и мир», но приняли его, после чего «сильно пожалели», так как этот случай существенно укрепил репутацию нового российского президента.

«Мы не знали, что MI6 даёт разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия», — сказал Песков.

Ранее бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав также заявил, что, по его мнению, Россия не могла оказать влияние на итоги президентских выборов в США в 2016 году.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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