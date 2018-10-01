Экс-глава MI6 не считает, что Россия могла повлиять на итоги выборов в США
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- РИА Новости
Об этом сообщает издание Times.
По его словам, Россия могла «использовать технологии, чтобы повлиять на американские выборы».
«Я не думаю, что это влияние могло изменить результаты (выборов. — RT)», — сказал Дирлав.
Кроме того, по его мнению, Россия не «манипулирует» президентом США Дональдом Трампом.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.