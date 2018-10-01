Экс-глава MI6 не считает, что Россия могла повлиять на итоги выборов в США

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Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что, по его мнению, Россия не могла оказать влияние на итоги президентских выборов в США в 2016 году.
Экс-глава MI6 не считает, что Россия могла повлиять на итоги выборов в США
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Times.

По его словам, Россия могла «использовать технологии, чтобы повлиять на американские выборы».

«Я не думаю, что это влияние могло изменить результаты (выборов. — RT)», — сказал Дирлав.

Кроме того, по его мнению, Россия не «манипулирует» президентом США Дональдом Трампом.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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