КНДР и Южная Корея начали разминировать демилитаризованную зону

Военные КНДР и Южной Кореи приступили к разминированию разделяющей их демилитаризованной зоны, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны.

Как отмечается, разминирование проходит в соответствии с договорённостями Сеула и Пхеньяна о снижении напряжённости.

Первый этап предусматривает разминирование в течение 20 дней «зоны совместной охраны» в пограничном пункте Пханмунджом. Затем начнётся разминирование уезда Чхорвон провинции Канвондо.

В ведомстве сообщили, что на фоне работ по разминированию Пхеньян, Сеул и командование ООН в Южной Корее начнут трёхсторонние консультации по целому ряду вопросов, например, о действиях после разоружения.

Ранее две страны заключили военное соглашение.