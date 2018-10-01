Путин отметил подъём российско-китайского стратегического партнёрства

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе КНР Си Цзиньпину по случаю 69-й годовщины образования республики.

В опубликованной на сайте Кремля телеграмме президент отметил, что российско-китайское стратегическое партнёрство находится на подъёме.

«Два государства наращивают политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, а также координируют усилия в решении актуальных региональных и глобальных проблем», — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился впечатляющих успехов.

В сентябре Путин и Си провели переговоры на полях ВЭФ-2018. Кроме того, лидеры после переговоров посетили выставку в рамках ВЭФ, где приготовили блины с икрой.