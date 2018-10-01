Эксперт прокомментировал результаты референдума в Македонии

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Анастасия Румянцева
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT результаты проведённого в Македонии голосования на референдуме о переименовании страны.
Эксперт прокомментировал результаты референдума в Македонии
  • Reuters

«Переименование в Северную Македонию было одним из основных условий вступления Македонии в НАТО со стороны Греции. Большая часть граждан выступала против переименования, против выступал и глава страны. Очевидно, что это попытка «втащить» Македонию в НАТО с целью закрыть брешь, которая оставалась после вступления значительной части стран Восточной Европы, после присоединения Черногории. Но без Греции сделать это было крайне сложно. Альянсу пришлось сажать за стол переговоров и её; Греция была не в восторге от того, что ей придётся допускать туда Македонию. Но на фоне усиления позиции Москвы необходимо было более интенсивно вовлекать всех членов. Даже если референдум будет окололегитимным, его всё равно будут поддерживать», — отметил Абзалов.

Эксперт пояснил, что таким образом страны Запада стараются оказать влияние на Сербию.

«Сербия, ввиду активного участия НАТО в военной операции против Югославии, очень негативно относится к альянсу, особенно на фоне последних обострений в районе Косово, во многом этим продиктована попытка как можно оперативнее решить этот вопрос через референдум в Македонии», — заключил Абзалов.

Ранее стало известно, что явка на консультативный референдум о переименовании Македонии составила 36,36%.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует голосование за переименование Македонии на референдуме.

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