СМИ: Число погибших при землетрясении в Индонезии превысило 1200

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Число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек.

Об этом сообщает Staits Times.

Ранее сообщалось о 832 погибших.

Также стало известно, что власти выделят $37 млн на помощь пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября около города Палу.

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