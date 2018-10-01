СМИ: Число погибших при землетрясении в Индонезии превысило 1200
Число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек.
Об этом сообщает Staits Times.
Ранее сообщалось о 832 погибших.
Также стало известно, что власти выделят $37 млн на помощь пострадавшим.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября около города Палу.
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