СМИ: Число погибших при землетрясении в Индонезии превысило 1200

Число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек.

Об этом сообщает Staits Times. Ранее сообщалось о 832 погибших. Также стало известно, что власти выделят $37 млн на помощь пострадавшим. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября около города Палу.