Кабулов оценил результаты пребывания США в Афганистане
- РИА Новости
«Оценивать общеизвестные печальные результаты 17-летнего пребывания американцев и других западников в Афганистане... Вывод напрашивается сам собой. Ничего хорошего это не принесло, а возродило угрозу, причём угрозу в первую очередь не Соединённым Штатам, а странам региона», — рассказал он RT.
Кабулов отметил, что, если присутствие не решает проблему, а усугубляет её, значит, «пора уходить».
По его словам, между Россией и США существует диалог по Афганистану, однако назвать это взаимодействие сотрудничеством нельзя.
Кабулов подчеркнул, что американцы больше не будут руководить урегулированием ситуации в регионе, так как «они потеряли моральное и политическое право на это».
Ранее Кабулов рассказал, что террористы ведут подготовку к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии.