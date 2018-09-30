Кабулов оценил результаты пребывания США в Афганистане

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Присутствие Соединённых Штатов в Афганистане лишь усугубило положение дел в регионе, а не привело к урегулированию ситуации, поэтому американцы потеряли «моральное и политическое право» действовать там, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Кабулов оценил результаты пребывания США в Афганистане
  • РИА Новости

«Оценивать общеизвестные печальные результаты 17-летнего пребывания американцев и других западников в Афганистане... Вывод напрашивается сам собой. Ничего хорошего это не принесло, а возродило угрозу, причём угрозу в первую очередь не Соединённым Штатам, а странам региона», — рассказал он RT.

Кабулов отметил, что, если присутствие не решает проблему, а усугубляет её, значит, «пора уходить».

По его словам, между Россией и США существует диалог по Афганистану, однако назвать это взаимодействие сотрудничеством нельзя.

Кабулов подчеркнул, что американцы больше не будут руководить урегулированием ситуации в регионе, так как «они потеряли моральное и политическое право на это».

Ранее Кабулов рассказал, что террористы ведут подготовку к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии.

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