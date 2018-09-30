Макрон заявил о готовности Франции помочь Индонезии после землетрясения
- Reuters
«Франция поддерживает Индонезию в этом испытании и готова оказать поддержку в координации с индонезийскими властями», — приводит его слова BFMTV.
Французский лидер также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате удара стихии.
Ранее в Госдепе заявили о готовности оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения.
По последним данным, число погибших в результате удара стихии превысило 830 человек.