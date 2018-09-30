Макрон заявил о готовности Франции помочь Индонезии после землетрясения

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Франция готова предоставить помощь властям Индонезии в ликвидации последствий землетрясения и цунами у острова Сулавеси. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Макрон заявил о готовности Франции помочь Индонезии после землетрясения
  • Reuters

«Франция поддерживает Индонезию в этом испытании и готова оказать поддержку в координации с индонезийскими властями», — приводит его слова BFMTV.

Французский лидер также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате удара стихии.

Ранее в Госдепе заявили о готовности оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения.

По последним данным, число погибших в результате удара стихии превысило 830 человек.

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