Макрон заявил о готовности Франции помочь Индонезии после землетрясения

Франция готова предоставить помощь властям Индонезии в ликвидации последствий землетрясения и цунами у острова Сулавеси. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Франция поддерживает Индонезию в этом испытании и готова оказать поддержку в координации с индонезийскими властями», — приводит его слова BFMTV.

Французский лидер также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате удара стихии.

Ранее в Госдепе заявили о готовности оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения.

По последним данным, число погибших в результате удара стихии превысило 830 человек.