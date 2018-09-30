В Госдепе заявили о готовности оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения

США готовы оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами у острова Сулавеси, говорится в сообщении Госдепа.

«Соединённые Штаты выражают свои соболезнования и поддержку всем тем, кто пострадал от землетрясения и цунами, обрушившихся на центральную часть Сулавеси 28 сентября», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Южная Корея направит $1 млн Индонезии для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

По последним данным, число погибших в результате удара стихии превысило 830.