В Госдепе заявили о готовности оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения

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США готовы оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами у острова Сулавеси, говорится в сообщении Госдепа.
В Госдепе заявили о готовности оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения
  • Reuters

«Соединённые Штаты выражают свои соболезнования и поддержку всем тем, кто пострадал от землетрясения и цунами, обрушившихся на центральную часть Сулавеси 28 сентября», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Южная Корея направит $1 млн Индонезии для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

По последним данным, число погибших в результате удара стихии превысило 830.

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