Власти Сирии выступили за мирное урегулирование ситуации в Идлибе
- Reuters
Он заявил, что в Идлибе положено начало процессу реализации российско-турецкой договорённости по Идлибу.
Муаллем выразил уверенность, что демилитаризованная зона обеспечивает военные усилия и безопасность людей.
Он добавил, что договорённость по Идлибу является свидетельством возможности восстановления власти сирийского государства на всей территории.
«Мы предпочитаем, чтобы эта договорённость была выполнена и проблема была решена мирным путём или путём национального примирения. Но для установления своей власти государство имеет законное право использовать и другие способы. Но мы не хотели бы доходить до этой фазы», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли применено военное решение в случае неудачи реализации договорённости по Идлибу.
17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продлилась почти 4,5 часа. Они договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.