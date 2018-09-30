Власти Сирии выступили за мирное урегулирование ситуации в Идлибе

Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что власти Сирии предпочитают урегулировать ситуацию в Идлибе мирным путём и не хотят доходить до военного способа решения конфликта.

Он заявил, что в Идлибе положено начало процессу реализации российско-турецкой договорённости по Идлибу.

Муаллем выразил уверенность, что демилитаризованная зона обеспечивает военные усилия и безопасность людей.

Он добавил, что договорённость по Идлибу является свидетельством возможности восстановления власти сирийского государства на всей территории.

«Мы предпочитаем, чтобы эта договорённость была выполнена и проблема была решена мирным путём или путём национального примирения. Но для установления своей власти государство имеет законное право использовать и другие способы. Но мы не хотели бы доходить до этой фазы», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли применено военное решение в случае неудачи реализации договорённости по Идлибу.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продлилась почти 4,5 часа. Они договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.