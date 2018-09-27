Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Идлибе

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Главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе встречи в Нью-Йорке ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«В ходе встречи состоялось подробное обсуждение ситуации «на земле», в первую очередь в идлибской зоне деэскалации, а также перспективы запуска подлинного устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — приводит сообщение РИА Новости.

В ходе встречи на полях Генассамблеи ООН стороны подчеркнули важность «ускорения усилий» по запуску сирийского конституционного комитета.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что благодаря проводимым переговорам, включая встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, в Идлибе «удалось предотвратить войну».

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