Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Идлибе

Главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе встречи в Нью-Йорке ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«В ходе встречи состоялось подробное обсуждение ситуации «на земле», в первую очередь в идлибской зоне деэскалации, а также перспективы запуска подлинного устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — приводит сообщение РИА Новости. В ходе встречи на полях Генассамблеи ООН стороны подчеркнули важность «ускорения усилий» по запуску сирийского конституционного комитета. Ранее глава МИД Ирана заявил, что благодаря проводимым переговорам, включая встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, в Идлибе «удалось предотвратить войну».