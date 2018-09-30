В Британии намерены ввести новый налог для иностранцев на покупку недвижимости

Правительство Великобритании планирует ввести дополнительный налог на покупку недвижимости для иностранцев. Об этом сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй в интервью The Sunday Times.

Согласно плану, иностранные покупатели столкнутся с более высоким гербовым сбором. С физических и юридических лиц, которые не платят в Британии налоги, при покупке имущества будет взиматься дополнительный сбор до 3%.

По словам Мэй, данная инициатива позволит остановить рост цен на недвижимость в Соединённом Королевстве и защитить британских покупателей.

Поступления в бюджет, которые будут накапливаться от этого налога, планируется направлять на решение проблемы бездомных.

Ранее сообщалось, что команда Мэй начала готовиться к досрочным парламентским выборам.