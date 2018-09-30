В Британии намерены ввести новый налог для иностранцев на покупку недвижимости
- Reuters
Согласно плану, иностранные покупатели столкнутся с более высоким гербовым сбором. С физических и юридических лиц, которые не платят в Британии налоги, при покупке имущества будет взиматься дополнительный сбор до 3%.
По словам Мэй, данная инициатива позволит остановить рост цен на недвижимость в Соединённом Королевстве и защитить британских покупателей.
Поступления в бюджет, которые будут накапливаться от этого налога, планируется направлять на решение проблемы бездомных.
Ранее сообщалось, что команда Мэй начала готовиться к досрочным парламентским выборам.