В Британии намерены ввести новый налог для иностранцев на покупку недвижимости

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Правительство Великобритании планирует ввести дополнительный налог на покупку недвижимости для иностранцев. Об этом сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй в интервью The Sunday Times.
В Британии намерены ввести новый налог для иностранцев на покупку недвижимости
  • Reuters

Согласно плану, иностранные покупатели столкнутся с более высоким гербовым сбором. С физических и юридических лиц, которые не платят в Британии налоги, при покупке имущества будет взиматься дополнительный сбор до 3%.

По словам Мэй, данная инициатива позволит остановить рост цен на недвижимость в Соединённом Королевстве и защитить британских покупателей.

Поступления в бюджет, которые будут накапливаться от этого налога, планируется направлять на решение проблемы бездомных.

Ранее сообщалось, что команда Мэй начала готовиться к досрочным парламентским выборам.

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