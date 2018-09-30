Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего межкорейского саммита в Пхеньяне подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан.
Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак
  • Reuters

Фотографии питомцев обнародовала пресс-служба южнокорейского лидера.

Отмечается, что собаки уже прошли карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец. Мальчика назвали Сонган, а девочку — Коми.

В администрации Мун Чжэ Ина напомнили, что у главы государства уже есть одна собака породы пхунсан по кличке Мару.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи две тонны деликатесных грибов.

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