Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего межкорейского саммита в Пхеньяне подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан.

Фотографии питомцев обнародовала пресс-служба южнокорейского лидера.

지난 2000년 6월 남북정상회담 당시에도 풍산개 한 쌍, ‘우리’ 와 ‘두리’ 가 온 적이 있습니다. 대통령이 키우고 있는 ‘마루’ 도 풍산개입니다. 이번에 온 두 마리 중 암컷 ‘곰이’는 2017년 3월생이고 수컷인 ‘송강’은 2017년 11월에 태어났습니다.

평화의 상징으로 온 곰이와 송강이를 환영합니다. pic.twitter.com/97RFyzJTDN — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 сентября 2018 г.

Отмечается, что собаки уже прошли карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец. Мальчика назвали Сонган, а девочку — Коми.

В администрации Мун Чжэ Ина напомнили, что у главы государства уже есть одна собака породы пхунсан по кличке Мару.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи две тонны деликатесных грибов.