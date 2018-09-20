Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи две тонны деликатесных грибов

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов мацутакэ. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского лидера.
Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи две тонны деликатесных грибов
  • Reuters

«Пока президент и его жена были с визитом в Северной Корее, к нам прибыл подарок Ким Чен Ына. Две тонны грибов мацутакэ прибыли сегодня утром в Сеул самолётом», — цитирует его «Рёнхап».

По его словам, Мун Чжэ Ин распорядился разделить эти грибы между членам разделённых семей, которым пока не удалось встретиться со своими родственниками на Севере.

Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын угостил коллегу холодным супом с гречневой лапшой нэнмён и корнями колокольчика.

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