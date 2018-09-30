СМИ: В Сеуле призвали ВМС Японии отказаться от флага Восходящего солнца

Южная Корея призвала Морские силы самообороны Японии отказаться от использования флага Восходящего солнца в ходе Международного смотра флота, который пройдёт с 10 по 14 октября на южнокорейском острове Чеджудо.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на военный источник.

По словам источника, представители Сеула продолжат диалог с Токио по данному вопросу.

«У наших ВМС есть отдельный канал связи с Морскими силами самообороны Японии, мы продолжим переговоры, чтобы донести до них нашу позицию», — сказал источник.

В азиатских странах флаг Восходящего солнца ассоциируется с японским милитаризмом.

Ранее главы МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили вопросы корейского урегулирования.