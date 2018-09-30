СМИ: В Сеуле призвали ВМС Японии отказаться от флага Восходящего солнца
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- globallookpress.com
Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на военный источник.
По словам источника, представители Сеула продолжат диалог с Токио по данному вопросу.
«У наших ВМС есть отдельный канал связи с Морскими силами самообороны Японии, мы продолжим переговоры, чтобы донести до них нашу позицию», — сказал источник.
В азиатских странах флаг Восходящего солнца ассоциируется с японским милитаризмом.
Ранее главы МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили вопросы корейского урегулирования.