Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Короткая ссылка
Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.
Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки
  • Reuters

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в провинции Латакия зафиксировано девять случаев нарушения, а в Алеппо — три.

При этом турецкая сторона не зафиксировала нарушений.

Ранее ФАН сообщало, что Россия оказала гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хомс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить