Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки
- Reuters
«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в провинции Латакия зафиксировано девять случаев нарушения, а в Алеппо — три.
При этом турецкая сторона не зафиксировала нарушений.
Ранее ФАН сообщало, что Россия оказала гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хомс.