Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в провинции Латакия зафиксировано девять случаев нарушения, а в Алеппо — три.

При этом турецкая сторона не зафиксировала нарушений.

Ранее ФАН сообщало, что Россия оказала гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хомс.