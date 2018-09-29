Напавшего на прохожих в Равенсбурге мужчину направили на принудительное лечение
- Reuters
Отмечается, что поводом для совершения нападения мог стать конфликт между молодым человеком и его коллегой.
По данным следствия, 21-летний афганец имеет психические отклонения, ранее он проходил соответствующее лечение.
Сотрудники следственных органов исключили, что преступление могло быть совершено по политическим или религиозным мотивам.
Ранее стало известно, что в городе Равенсбург неизвестный мужчина напал с ножом на трёх прохожих.
Пострадавшие, по данным полиции, получили серьёзные ранения.