Напавшего на прохожих в Равенсбурге мужчину направили на принудительное лечение

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Выходец из Афганистана, напавший с ножом на прохожих в немецком городе Равенсбург, должен пройти принудительное лечение. Об этом сообщает Presseportal со ссылкой на заявление прокуратуры и полиции.
Напавшего на прохожих в Равенсбурге мужчину направили на принудительное лечение
  • Reuters

Отмечается, что поводом для совершения нападения мог стать конфликт между молодым человеком и его коллегой.

По данным следствия, 21-летний афганец имеет психические отклонения, ранее он проходил соответствующее лечение.

Сотрудники следственных органов исключили, что преступление могло быть совершено по политическим или религиозным мотивам.

Ранее стало известно, что в городе Равенсбург неизвестный мужчина напал с ножом на трёх прохожих.

Пострадавшие, по данным полиции, получили серьёзные ранения.

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