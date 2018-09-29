СМИ: Личные данные британских чиновников попали в сеть
- © Silas Stein/dpa
- globallookpress.com
По данным телеканала, инцидент произошёл из-за сбоя в системе безопасности приложения, разработанного для конференции в Бирмингеме, в которой принимают участие представители Консервативной партии страны.
A major security flaw in the official Conservative Party Conference app has been uncovered, which allowed anyone to access the personal details of ministers, MPs and all other attendees https://t.co/foQxQcMLRl— Sky News (@SkyNews) 29 сентября 2018 г.
Отмечается, что неизвестные, причастные к произошедшему, получили возможность изменять данные в личных профилях участников мероприятия, в том числе известных политиков и журналистов.
Также были опубликованы номера телефонов и адреса электронной почты чиновников.
К настоящему времени, по данным СМИ, сбой в системе безопасности устранён.