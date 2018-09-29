СМИ: Личные данные британских чиновников попали в сеть

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Личные данные бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть. Об этом сообщает Sky News.
СМИ: Личные данные британских чиновников попали в сеть
  • © Silas Stein/dpa
  • globallookpress.com

По данным телеканала, инцидент произошёл из-за сбоя в системе безопасности приложения, разработанного для конференции в Бирмингеме, в которой принимают участие представители Консервативной партии страны.

Отмечается, что неизвестные, причастные к произошедшему, получили возможность изменять данные в личных профилях участников мероприятия, в том числе известных политиков и журналистов. 

Также были опубликованы номера телефонов и адреса электронной почты чиновников.

К настоящему времени, по данным СМИ, сбой в системе безопасности устранён.

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