СМИ: Личные данные британских чиновников попали в сеть

Личные данные бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, инцидент произошёл из-за сбоя в системе безопасности приложения, разработанного для конференции в Бирмингеме, в которой принимают участие представители Консервативной партии страны.

A major security flaw in the official Conservative Party Conference app has been uncovered, which allowed anyone to access the personal details of ministers, MPs and all other attendees https://t.co/foQxQcMLRl — Sky News (@SkyNews) 29 сентября 2018 г.

Отмечается, что неизвестные, причастные к произошедшему, получили возможность изменять данные в личных профилях участников мероприятия, в том числе известных политиков и журналистов.

Также были опубликованы номера телефонов и адреса электронной почты чиновников.

К настоящему времени, по данным СМИ, сбой в системе безопасности устранён.