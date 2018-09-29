СМИ: Маск призвал подчинённых игнорировать «отвлекающие факторы» на фоне иска

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск обратился к работникам фирмы с призывом «игнорировать все отвлекающие факторы» до конца квартала, пишет Business Insider со ссылкой на письмо предпринимателя.

«Игнорируйте все отвлекающие факторы. Ещё один хардкорный уикенд — и мы победим. Спасибо, что вы такие потрясающие», — говорится в сообщении Маска.

По информации издания, письмо было разослано сотрудникам компании спустя сутки после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам подала на Маска в суд.

После этого бизнесмен назвал необоснованными обвинения в мошенничестве.

В августе Маск в своём Twitter заявил, что раздумывает над тем, чтобы изменить статус производителя электромобилей Tesla с публичного на закрытый. Топ-менеджер также уточнил, что обладает необходимыми для этого средствами.