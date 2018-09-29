Истребители F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета»

Короткая ссылка
Истребители F-35 Lightning II впервые осуществили посадку на палубу новейшего британского авианосца «Королева Елизавета», заявили в пресс-службе Минобороны Британии.
Истребители F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета»
  • ©Qian Baihua
  • globallookpress.com

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что самый большой военный корабль в истории страны «соединяется с самыми передовыми истребителями на планете».

«Это знаменует возрождение нашей силы, чтобы решительно наносить удары с моря в любой точке мира», — добавил он.

При этом он назвал успешные испытания авианосца знаменательным моментом военной истории.

«Это также является свидетельством решимости Великобритании содействовать миру и предотвращению войны», — отметил Уильямсон.

В начале июня британская сторона получила первую партию американских F-35 Lightning

В конце 2017 года СМИ писали, что у авианосца «Королева Елизавета» была найдена протечка.

Эксперт Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН сообщения о неисправности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить