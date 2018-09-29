Истребители F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета»

Истребители F-35 Lightning II впервые осуществили посадку на палубу новейшего британского авианосца «Королева Елизавета», заявили в пресс-службе Минобороны Британии.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что самый большой военный корабль в истории страны «соединяется с самыми передовыми истребителями на планете».

«Это знаменует возрождение нашей силы, чтобы решительно наносить удары с моря в любой точке мира», — добавил он.

При этом он назвал успешные испытания авианосца знаменательным моментом военной истории.

«Это также является свидетельством решимости Великобритании содействовать миру и предотвращению войны», — отметил Уильямсон.

В начале июня британская сторона получила первую партию американских F-35 Lightning.

В конце 2017 года СМИ писали, что у авианосца «Королева Елизавета» была найдена протечка.

Эксперт Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН сообщения о неисправности.