Истребители F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета»
- ©Qian Baihua
- globallookpress.com
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что самый большой военный корабль в истории страны «соединяется с самыми передовыми истребителями на планете».
«Это знаменует возрождение нашей силы, чтобы решительно наносить удары с моря в любой точке мира», — добавил он.
При этом он назвал успешные испытания авианосца знаменательным моментом военной истории.
«Это также является свидетельством решимости Великобритании содействовать миру и предотвращению войны», — отметил Уильямсон.
В начале июня британская сторона получила первую партию американских F-35 Lightning.
В конце 2017 года СМИ писали, что у авианосца «Королева Елизавета» была найдена протечка.
Эксперт Дмитрий Родионов прокомментировал в беседе с ФАН сообщения о неисправности.