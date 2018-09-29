Из-за неизвестного вещества в ночном клубе в Британии пострадали 40 человек

По меньшей мере 40 посетителям ночного клуба в британском городе Борнмут потребовалась медицинская помощь после того, как в заведении было распылено неизвестное вещество, сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночном клубе Cameo.

Dorset Police say 40 people have been treated by paramedics after Cameo nightclub in Bournemouth was evacuated following reports that an irritant was released in the venue — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 29 сентября 2018 г.

По данным телеканала, заведение было эвакуировано после того, как «отравляющее вещество раздражающего действия было распылено в людном месте».

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