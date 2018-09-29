Из-за неизвестного вещества в ночном клубе в Британии пострадали 40 человек
Отмечается, что инцидент произошёл в ночном клубе Cameo.
Dorset Police say 40 people have been treated by paramedics after Cameo nightclub in Bournemouth was evacuated following reports that an irritant was released in the venue— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 29 сентября 2018 г.
По данным телеканала, заведение было эвакуировано после того, как «отравляющее вещество раздражающего действия было распылено в людном месте».
Ранее два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана в Солсбери.