Из-за неизвестного вещества в ночном клубе в Британии пострадали 40 человек

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По меньшей мере 40 посетителям ночного клуба в британском городе Борнмут потребовалась медицинская помощь после того, как в заведении было распылено неизвестное вещество, сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночном клубе Cameo.

По данным телеканала, заведение было эвакуировано после того, как «отравляющее вещество раздражающего действия было распылено в людном месте».

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