Мадуро заявил, что вероятная встреча с Трампом «может многое изменить»

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что возможная встреча с американским президентом Дональдом Трампом может многое изменить.

Об этом сообщает телеканал Globovision.

«Если когда-нибудь возникнут условия для встречи между президентом Дональдом Трампом и мной, я буду готов встретиться везде, где бы и когда бы то ни было. Если это произойдёт, многое изменится», — заявил Мадуро.

Он выразил надежду на то, что результаты такой встречи будут «позитивными».

Ранее сообщалось, что венесуэльский лидер в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что «готов пожать руку Трампу, несмотря на огромные исторические и идеологические различия».

В свою очередь, Трамп не исключил возможности встречи с главой Каракаса.