Лавров призвал разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.

Как отметил министр, в последние пару лет резко обострилась «полемика о злоупотреблениях в киберпространстве».

Он напомнил, что ещё 20 лет назад Россия инициировала в ООН обсуждение вопросов обеспечения международной информационной безопасности.

«На фоне последних событий ещё большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета», — указал он.

В связи с этим, подчеркнул Лавров, Россия намерена внести проект такой резолюции в Первом комитете Генассамблеи.

В начале июля президент России Владимир Путин призвал выработать единые международные «правила игры» в цифровой сфере.

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