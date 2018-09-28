Лавров призвал разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.
Лавров призвал разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью
  • РИА Новости

Как отметил министр, в последние пару лет резко обострилась «полемика о злоупотреблениях в киберпространстве».

Он напомнил, что ещё 20 лет назад Россия инициировала в ООН обсуждение вопросов обеспечения международной информационной безопасности.

«На фоне последних событий ещё большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета», — указал он.

В связи с этим, подчеркнул Лавров, Россия намерена внести проект такой резолюции в Первом комитете Генассамблеи.

В начале июля президент России Владимир Путин призвал выработать единые международные «правила игры» в цифровой сфере.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить