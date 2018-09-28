В Сирии заявили, что террористы не дают жителям покинуть Идлиб

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Гуманитарные коридоры в сирийском Идлибе работают, но террористы не дают мирным жителям покинуть территорию, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
В Сирии заявили, что террористы не дают жителям покинуть Идлиб
  • Reuters

«Да, гуманитарные коридоры работают, но, к сожалению, террористы не позволяют мирным гражданам покидать Идлиб», — цитирует РИА Новости министра.

Он подчеркнул, что террористам необходимо покинуть Идлиб, который не должен находиться «в руках иностранцев».

«Я надеюсь, что террористы уже покидают Идлиб. Но у меня нет уверенности», — добавил он.

Ранее стало известно, что главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обсуждают на встрече в США ситуацию в Идлибе.

В конце июля сообщалось, что мирные жители из Идлиба выходят по организованному российскими военными гуманитарному коридору в посёлке Абу эд-Духур.

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