Лавров встретился с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

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Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обсуждают на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Идлибе.
Лавров встретился с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
  • РИА Новости

«Я рад, что у нас есть эта возможность посмотреть, как развиваются наши отношения и как идёт прогресс в развитии ситуации вокруг сирийского урегулирования», — заявил Лавров на встрече с Муаллемом на полях Генассамблеи ООН.

Сирийский министр подчеркнул, что у обеих сторон «есть важная тема для обсуждения — Идлиб», передаёт РИА Новости.

Ранее Лавров провёл встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, во время которой стороны обсудили ситуацию в Сирии.

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