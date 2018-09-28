Лавров встретился с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обсуждают на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Идлибе.

«Я рад, что у нас есть эта возможность посмотреть, как развиваются наши отношения и как идёт прогресс в развитии ситуации вокруг сирийского урегулирования», — заявил Лавров на встрече с Муаллемом на полях Генассамблеи ООН.

Сирийский министр подчеркнул, что у обеих сторон «есть важная тема для обсуждения — Идлиб», передаёт РИА Новости.

Ранее Лавров провёл встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, во время которой стороны обсудили ситуацию в Сирии.