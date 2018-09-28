Депутатов Европарламента пригласили посетить Крым
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Об этом сообщается на сайте представительства.
Отмечается, что данное предложение было озвучено на встрече в Брюсселе.
«28 сентября в Брюсселе... состоялась встреча делегации Федерального собрания Российской Федерации... с членами делегации Европарламента (ЕП) по связям с Россией. Российские парламентарии пригласили депутатов ЕП посетить Крым с ознакомительной поездкой», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что 30 сентября с ознакомительным пятидневным визитом в Крым приедет норвежская делегация.