Депутатов Европарламента пригласили посетить Крым

В постоянном представительстве России при ЕС заявили, что российские парламентарии пригласили депутатов Европарламента посетить Крым с ознакомительной поездкой.

Об этом сообщается на сайте представительства.

Отмечается, что данное предложение было озвучено на встрече в Брюсселе.

«28 сентября в Брюсселе... состоялась встреча делегации Федерального собрания Российской Федерации... с членами делегации Европарламента (ЕП) по связям с Россией. Российские парламентарии пригласили депутатов ЕП посетить Крым с ознакомительной поездкой», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что 30 сентября с ознакомительным пятидневным визитом в Крым приедет норвежская делегация.