Президент Ливана обвинил Запад в политизации темы беженцев в Сирии

Президент Ливана Мишель Аун в интервью RT заявил, что Запад политизирует тему сирийских беженцев.

«Полностью политизирует. Когда эту проблему увязывают с политическим урегулированием, это значит политизируют», — сказал он, отвечая на вопрос, политизирует ли Запад вопрос беженцев.

По его словам, западные страны увязывают политическое урегулирование кризиса в Сирии с решением проблемы сирийских беженцев в Ливане.

«Это главный пункт разногласий: мы не являемся стороной политического конфликта. Мы являемся стороной в борьбе с террористами на своей территории, то есть на сирийско-ливанской границе. Но мы не находимся в эпицентре конфликта. А сейчас некоторые пытаются переложить на нас последствия кризиса и последствия войны в Сирии. И мы испытываем на себе эти последствия. Это несправедливо. Особенно учитывая, что сирийское государство призывает беженцев возвращаться в Сирию», — отметил президент.

Он подчеркнул, что у Запада «пока нет чёткого понимания по этому вопросу, а у России есть».

Аун также рассказал, что комиссия из России посетила Ливан, где обсудила вопрос сирийских беженцев.

«В то же время мы создали комиссию для переговоров по этой теме… Вот что сделано к настоящему времени. Таким образом, есть две комиссии, которым поручено (заниматься этим вопросом. — RT). Однако есть внешние проблемы. Мы пытаемся их решать, чтобы возобновить работу на земле», — добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал международное сообщество не политизировать вопрос гуманитарной помощи Сирии.

В августе в ООН выступили против возвращения сирийских беженцев, поскольку условия в стране всё ещё опасны.

19 сентября ФАН передавало, что более 500 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки.