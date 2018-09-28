Сеул заявил о намерении отправить делегацию на праздничные мероприятия в Пхеньян
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Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Министерство по делам национального объединения Республики Корея.
Уточняется, что данное событие посвящено заключению межкорейской декларации на саммите 2007 года.
«Север и Юг проведут в Пхеньяне 4—6 октября памятные мероприятия по случаю 11-летней годовщины декларации, подписанной 4 октября», — указали в ведомстве, подчеркнув, что в состав южнокорейской делегации войдут около 150 человек.
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