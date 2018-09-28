Сеул заявил о намерении отправить делегацию на праздничные мероприятия в Пхеньян

Власти Южной Кореи заявили о планах отправить делегацию в составе примерно 150 человек на праздничные мероприятия в Пхеньян.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Министерство по делам национального объединения Республики Корея.

Уточняется, что данное событие посвящено заключению межкорейской декларации на саммите 2007 года.

«Север и Юг проведут в Пхеньяне 4—6 октября памятные мероприятия по случаю 11-летней годовщины декларации, подписанной 4 октября», — указали в ведомстве, подчеркнув, что в состав южнокорейской делегации войдут около 150 человек.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за его миротворческие усилия.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.