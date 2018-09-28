Эксперт прокомментировал предоставление украинцам гражданства Венгрии

Заместитель декана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предоставление украинцам гражданства Венгрии.

«Закарпатье — это сложный регион, здесь были не только венгерские границы, но и чехословацкие. Поэтому в Закарпатье переплетаются интересы очень многих стран, а Венгрию в данном вопросе интересует только венгерское меньшинство», — заявил он.

Как заявил эксперт, Будапешт учёл ситуацию с русским населением Украины и понял, что это может ударить и по венгерскому меньшинству в Закарпатье.

Ранее в МИД Венгрии оценили предоставление украинцам венгерского гражданства.

Также эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не информировать о получении документов украинские власти.