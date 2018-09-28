Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку на воду в Микронезии

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Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Об этом сообщает Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.

По предварительной информации, лайнер при приземлении выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в воду. На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Они были доставлены в больницу для обследования, серьёзных травм никто не получил.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны у пассажирского самолёта загорелся двигатель после посадки.

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