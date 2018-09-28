Мадуро провёл встречу с Гутеррешем

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

«Я провёл тёплую встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, которому я рассказал правду о Венесуэле», — написал Мадуро в Twitter.

Sostuve una reunión cordial con el Secretario General de la ONU @AntonioGuterres, donde expuse la verdad de Venezuela. Acordamos estrategias comunes para la cooperación y el acompañamiento de Naciones Unidas en el avance de nuestra Patria Amada. pic.twitter.com/dIuXnHC7RX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 28 сентября 2018 г.

Он добавил, что в ходе беседы были достигнуты соглашения о сотрудничестве с ООН.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провёл на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с Мадуро.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие Москвы и Каракаса в международных форматах.