Лавров обсудил с Мадуро санкции США в отношении Венесуэлы
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Об этом сообщается на сайте МИД.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие России и Венесуэлы в международных форматах.
«С российской стороны была подтверждена неизменная солидарность с народом и правительством Венесуэлы в отстаивании права на суверенный путь развития без деструктивного, тем более силового вмешательства извне», — уточняется в тексте.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия категорически не приемлет введение односторонних санкций США в отношении Венесуэлы и её представителей.
Ранее глава российского МИД заявил, что Москва готова содействовать начинаниям Каракаса по развитию страны.
25 сентября Соединённые Штаты ввели санкции в отношении супруги Мадуро Силии Флорес, главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и исполнительного вице-президента страны Дельси Родригес.