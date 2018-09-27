Лавров обсудил с Мадуро санкции США в отношении Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Об этом сообщается на сайте МИД.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие России и Венесуэлы в международных форматах.

«С российской стороны была подтверждена неизменная солидарность с народом и правительством Венесуэлы в отстаивании права на суверенный путь развития без деструктивного, тем более силового вмешательства извне», — уточняется в тексте.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия категорически не приемлет введение односторонних санкций США в отношении Венесуэлы и её представителей.

Ранее глава российского МИД заявил, что Москва готова содействовать начинаниям Каракаса по развитию страны.

25 сентября Соединённые Штаты ввели санкции в отношении супруги Мадуро Силии Флорес, главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и исполнительного вице-президента страны Дельси Родригес.