В Нидерландах арестованы семь человек по подозрению в подготовке серии терактов

Голландская полиция арестовала семь человек по подозрению в подготовке масштабной террористической атаки в Нидерландах.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отметили в прокуратуре, подозреваемые были задержаны в городах Аргем и Верт.

Предполагаемый лидер ячейки, 34-летний выходец из Ирака, намеревался провести крупную атаку с многочисленными жертвами, подчёркивает агентство. В прокуратуре добавили, что экстремисты планировали использовать жилеты смертников и стрелковое оружие, а также совершить подрыв автомобиля.

Расследование и поиск возможных причастных подозреваемых продолжаются.

В июне голландская полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта.