В Нидерландах арестованы семь человек по подозрению в подготовке серии терактов
- РИА Новости
Об этом сообщает Associated Press.
Как отметили в прокуратуре, подозреваемые были задержаны в городах Аргем и Верт.
Предполагаемый лидер ячейки, 34-летний выходец из Ирака, намеревался провести крупную атаку с многочисленными жертвами, подчёркивает агентство. В прокуратуре добавили, что экстремисты планировали использовать жилеты смертников и стрелковое оружие, а также совершить подрыв автомобиля.
Расследование и поиск возможных причастных подозреваемых продолжаются.
В июне голландская полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта.