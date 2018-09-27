В Нидерландах арестованы семь человек по подозрению в подготовке серии терактов

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Голландская полиция арестовала семь человек по подозрению в подготовке масштабной террористической атаки в Нидерландах.
В Нидерландах арестованы семь человек по подозрению в подготовке серии терактов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Associated Press.

Как отметили в прокуратуре, подозреваемые были задержаны в городах Аргем и Верт.

Предполагаемый лидер ячейки, 34-летний выходец из Ирака, намеревался провести крупную атаку с многочисленными жертвами, подчёркивает агентство. В прокуратуре добавили, что экстремисты планировали использовать жилеты смертников и стрелковое оружие, а также совершить подрыв автомобиля.

Расследование и поиск возможных причастных подозреваемых продолжаются.

В июне голландская полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта.

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