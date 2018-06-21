В Нидерландах полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта
- Reuters
«В Роттердаме... задержаны двое мужчин 22 и 27 лет по подозрениям в подготовке теракта», — отмечается в заявлении.
По данным ведомства, во время обыска в домах подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли телефоны, накопители USB и другие носители информации.
Как отмечается, задержания были проведены после получения информации от Общей службы разведки и безопасности (AIVD).
Ранее СМИ сообщали, что британская полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта.