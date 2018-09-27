Эксперт оценил отношения России и Азербайджана

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Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН оценил отношения России и Азербайджана.
Эксперт оценил отношения России и Азербайджана
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

По словам эксперта, в настоящее время двусторонние отношения находятся в наилучшем состоянии.

«Это связано с достаточно тонкой и плодотворной работой наших дипломатов и достаточно мудрым и дальновидным подходом к отношениям наших стран со стороны лидеров», — пояснил Жарихин.

Он полагает, что визит президента России Владимира Путина в Азербайджан будет успешным.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл в Таджикистан на саммит СНГ. Участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении и вице-премьер Туркменистана.

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